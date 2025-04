Stava lavorando in un terreno a Jerzu col decespugliatore, quando a seguito di un incidente si è gravemente ferito a una gamba.

Il malcapitato un 55enne, Mario Mameli. L'uomo, raggiunto dall'equipaggio dell'elisoccorso del 118, è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Per lui una grave ferita all'arto inferiore, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri.