I Carabinieri della Stazione locale di Orotelli (NU), con il contributo specialistico dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna e del R.I.S. di Cagliari, hanno arrestato all'alba di lunedì 21 ottobre un 24enne e denunciato un complice 33enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di marijuana, avendo rinvenuto una piantagione composta da più di 1000 piante ad elevato THC e 650 kg di canapa già in fase di essiccazione all’interno di due diversi magazzini. Lo stupefacente sequestrato, se immesso sul mercato clandestino, avrebbe fruttato milioni di euro.

L’ingente quantitativo di marijuana, del peso di quasi due tonnellate, è stato interamente sequestrato ed estirpato.

Il procedimento penale nei confronti degli indagati è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo.

"Il risultato odierno, come i precedenti che, di recente, nella stessa area geografica, hanno permesso di arrestare altre 2 persone e di sequestrare tonnellate di stupefacente, si inserisce nei quotidiani e diuturni servizi di rastrellamento e monitoraggio sia dell’agro che dei centri abitati, compiuti dai Carabinieri dall’articolazione territoriale, supportati dallo Squadrone Cacciatori e da personale in abiti civili, specializzati nel mimetizzarsi oltre che nella macchia mediterranea, anche nei centri abitati ove compiono ricognizioni in scenari operativi impervi, anche per ricercare catturandi e coltivazioni illecite - si legge nella nota -. Da non sottovalutare il concorso specialistico dei Carabinieri del RIS di Cagliari che permettono di analizzare in breve tempo i campioni di stupefacente e rilevarne il contenuto drogante".