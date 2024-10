“Oggi qui c’è una delegazione internazionale di altissimo livello. È il momento per mostrare che tipo di caratteristiche ha il nostro sito e che tipo di possibilità ci sono nel nostro territorio. È un modo eccezionale per poter dire al mondo che la Sardegna è pronta ad accogliere l'Einstein Telescope ed è pronta a farlo non solo per le caratteristiche uniche del sito e della comunità scientifica che in questo momento sta supportando questa iniziativa, ma soprattutto per il ruolo e l’impegno della Regione che è stata conseguente”.

Sono le parole della presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, oggi a Lula per partecipare alla conferenza G7 sulle grandi infrastrutture per la ricerca e il loro impatto sulla società, organizzata su iniziativa della ministra Anna Maria Bernini.

“Noi abbiamo stanziato 350 milioni – ha detto Todde - che erano necessari per la candidatura e abbiamo fatto un'unità di progetto. Abbiamo fatto in modo di essere conseguenti e questo anche per la politica nazionale è una novità. Io voglio ringraziare la ministra Bernini che si è dimostrata lungimirante. Ed è bello quando le istituzioni riescono con un obiettivo unico a lavorare insieme”.

Per la presidente “è il momento di dimostrare il valore della Sardegna e dei sardi. Stiamo ripetendo la Sardegna al centro dopo anno in cui l’hanno relegata ai margini. Ora basta. Ci sono tantissimi sardi con posizioni di assoluto rilievo che stanno sostenendo dall'Italia dall'estero questa iniziativa. Con loro bisogna fare rete, fare in modo di portarla a casa. E siamo al lavoro per questo”.

Le parole del ministro per l'Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini

È di 1,3 miliardi complessivi, tra fondi governativi e fondi dalla Regione Sardegna, il finanziamento previsto per realizzare in Sardegna, nella ex miniera di Sos Enattos a Lula, il futuro osservatorio per le onde gravitazionali Einstein Telescope. Lo ha fatto sapere oggi il ministro per l'Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini, in apertura della conferenza a Oliena. La cifra di 1,3 miliardi alla quale si riferisce Bernini comprende lo stanziamento di circa 950 milioni di euro annunciato dal governo italiano nel dicembre 2023 e circa 300 milioni da parte della Regione Sardegna.