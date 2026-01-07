Anche quest'anno si è svolto il tradizionale evento della discesa della Befana organizzato dal personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro. Le piazze di Tortolì e Budoni, insieme alla sede Centrale del Comando, sono state animate dall'arrivo speciale della Befana dei Vigili del Fuoco, distribuendo caramelle e cioccolatini a numerosi bambini entusiasti.



Una grande festa è stata allestita presso la sede Centrale del Comando Provinciale di Nuoro, dove circa 250 bambini hanno partecipato al divertente percorso di "Pompieropoli" organizzato dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. Alla fine del percorso, i bambini hanno ricevuto i diplomi di piccoli pompieri, rendendo l'esperienza ancora più memorabile.



Successivamente, la Befana è scesa dal castello di manovra lanciando dolciumi dall'alto e ha poi trascorso un momento conviviale con i partecipanti, consegnando gadget ai giovani pompieri.



L'evento, curato dal personale del Comando, sia in servizio che non, ha rafforzato ulteriormente il legame con la comunità locale, contribuendo in modo significativo alla promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza tra i bambini.