Presso la Piastra Ambulatoriale dell'ospedale San Francesco di Nuoro è in funzione l'ambulatorio dedicato alle enterostomie.

"Il primo ambulatorio 'ufficiale' della Sardegna – come lo definisce Francesco Tuvoni, Incarico di Funzione Organizzativa (IFO) della Piastra Ambulatoriale ospedaliera - perché consente al paziente di prenotare una visita tramite il servizio CUP, ed essere seguito per la patologia di interesse".

Un'iniziativa sostenuta dalla leadership strategica ha ricevuto un forte impulso dalla direzione aziendale ASL 3 Nuoro, guidata dal direttore generale Paolo Cannas. Questa sfida organizzativa, nota come Piastra Ambulatoriale, ha dimostrato di essere un modello di successo che merita di essere replicato altrove.: "L’attivazione di una piattaforma ambulatoriale ospedaliera, utilizzando spazi enormi, rimasti a lungo inutilizzati, nell’area della Hall, è un grande risultato per la sanità nell’area nuorese e di un bacino d’utenza anche extra-aziendale. E l’attivazione dell’ambulatorio di enterostomie non potrà che accrescere ulteriormente offerta e accessi".

Un trattamento su misura è disponibile tramite questo servizio, il quale fornisce un sostegno completo che include consultazioni pre-intervento e la valutazione di diverse opzioni come colostomie, ileostomie e trasversostomie. Inoltre, viene offerta assistenza nella selezione del dispositivo più adatto e nella creazione di un piano terapeutico personalizzato. "L’ambulatorio – spiega ancora Francesco Tuvoni - ha l’obiettivo di accompagnare il paziente nel percorso pre e post operatorio, affinché possa imparare a gestire correttamente la propria stomia. Avere una stomia significa trovarsi in una condizione anatomica diversa, ma gestibile, che non deve compromettere la qualità della vita, bensì consentire il ritorno a una quotidianità normale e mantenersi in salute, senza dover fare la spola fra vari presidi".

Il team, altamente qualificato, è composto dal brillante chirurgo Claudia Massaiu come medico referente, e dall'infermiere stomaterapista Giorgio Orro. Ad arricchire il gruppo ci sono gli infermieri Francesca Piras, Mariantonietta Manca, Ilaria Mura e Lorenza Spanu.

L’ambulatorio è attivo tutti i lunedì, dalle 9:00 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 16:30.