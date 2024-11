Un tuffo nella cultura e nell’arte della tradizione sarda, tra maschere, fascino, suggestione e melodie isolane: l’attesa è a mille per “Identidades in Monte Senes”, che si terrà a Irgoli sabato 16 novembre. Il borgo antico che sorge nel cuore della Sardegna, degno di nota per l’ospitalità, l’entusiasmo e la passione per le tradizioni che caratterizzano la comunità, ospiterà l’evento, arrivato alla sua terza edizione.

Finanziato dalla Regione Sardegna nell’ambito della concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni rientranti nel “Cartellone regionale delle manifestazioni folkloristiche e tradizionali”, previste dal bando della legge n.7, l'evento è patrocinato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ignazio Porcu, e con la direzione artistica dell’associazione "Sas Baroniesas" e del suo presidente Lorenzo Chessa.

Una giornata speciale che farà vivere ai visitatori un sogno nel passato, presso la suggestiva cornice del complesso nuragico “Janna ‘e Pruna”, attraverso un programma ricco e variegato che partirà dal sito archeologico e si concluderà in piazza San Giuseppe, al centro del paese.

Il programma

Sabato 16 novembre, alle ore 14, non perdetevi l’esposizione dei prodotti tipici locali a cura del Comitato Sant’Antioco Leva 2000, e le entusiasmanti visite guidate al Santuario Nuragico di Janna ‘e Pruna e Su Notante, per un interessante arricchimento culturale.



Alle ore 14:30 avranno luogo la vestizione e la sfilata delle maschere tradizionali Urthos e Buttudos di Fonni, e l’esibizione del Gruppo mini folk di Irgoli, del Gruppo folk Bella Mia di Busachi e del Tenore Untana Vona di Orgosolo; non mancheranno i canti a chitarra con le voci di Daniele Giallara, Pino Masala, Marco Manca, Alessandro Carta alla chitarra e Claudio Dessena alla fisarmonica. Ospite speciale dell’evento sarà Maria Luisa Congiu. Presenti anche i balli sardi a cura dell'Associazione “A toccos de affluente”, con le voci di Giamichele Lai e Fabio Puddu, Lorenzo Chessa all’organetto, Fabrizio Bandinu alla chitarra e Giacomo Longoni launeddas e solittu.



Alle ore 18, il gran finale in piazza San Giuseppe a tempo di musica con i balli sardi a cura dell’Associazione “A toccos de affluente” e dei giovani suonatori e voci locali Veronica Porcu, Michele Cossu, Antonio Monne, Luca Lai e Luigi Ladu.



La serata verrà presentata da Giuliano Marongiu che, con l’eleganza e la professionalità che lo contraddistinguono, renderà l'evento ancora più piacevole ed entusiasmante.

La locandina dell'evento