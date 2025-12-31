Gli agenti della Squadra Mobile presso la questura di Nuoro, durante i controlli per contrastare il traffico di droga, hanno deciso di perquisire un giovane che si è comportato in modo sospetto al loro passaggio.

La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione, dove sono stati trovati 1,513 kg di marijuana, 2 piantine in vasi e un bilancino di precisione.

Il giovane è stato così denunciato per detenzione illegale di sostanze stupefacenti con l'intento di spaccio ed è ora agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.