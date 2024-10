Il 18 ottobre 2024, i Carabinieri della Stazione di Gavoi e dell’Aliquota Operativa del NORM della Compagnia di Ottana hanno scoperto e denunciato tre uomini che avevano truffato un giovane di Gavoi convincendolo a trasferire loro 1000 euro su carte Postepay.

I truffatori avevano fatto credere alla vittima che il denaro fosse necessario per sbloccare un vaglia postale inesistente contenente una grossa somma di denaro per l'acquisto di un'auto messa in vendita online dalla vittima stessa.

Fortunatamente, la vittima si è resa conto della truffa quando le è stato chiesto di effettuare un ulteriore bonifico e ha contattato immediatamente i Carabinieri, che sono riusciti a identificare i colpevoli e a segnalarli alla Procura della Repubblica di Nuoro.

Questo successo operativo conferma gli sforzi costanti compiuti dall'Arma dei Carabinieri nel sensibilizzare i cittadini sulle sempre più sofisticate tecniche utilizzate dai truffatori per ingannare le loro vittime ignare. Le campagne informative sui media principali e gli incontri con le comunità locali organizzati dai Carabinieri continueranno a essere preziosi strumenti di prevenzione.