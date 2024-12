A Gadoni tutto era pronto per “Prendas de Jerru”, il tanto atteso appuntamento dell’Autunno in Barbagia, quando nella tarda serata di ieri, sabato 30 novembre, è giunta la triste notizia.

A causa di un male incurabile Stefano Gasparoli, di 38 anni, è stato strappato alla vita e con lui si sono spenti i tanti sogni che portava nel cuore. Lascia la moglie e i suoi figli, di uno e tre anni.

La tragica notizia in poco tempo si è diffusa nel paese di Gadoni e in tutto il territorio facendo calare un velo di profonda tristezza nella famiglia di Stefano, nei suoi amici di sempre e in tutte le persone che lo hanno conosciuto.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Peddio, esprime il più sincero e profondo cordoglio per la scomparsa dell’amatissimo Stefano.

“Alla moglie, ai figli, al fratello, alla nonna, agli zii e a tutta la famiglia rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze” si legge in una nota diffusa dal Comune di Gadoni.

“In questa giornata in cui nella tappa dell’Autunno in Barbagia ha luogo “Prendas de Jerru”, a fronte dei numerosi ed irrevocabili impegni a cui l’Amministrazione ed i privati cittadini sono legati, si è deciso di proseguire la manifestazione nel silenzioso rispetto del dolore della famiglia. Pertanto, tutti gli eventi musicali e le animazioni itineranti sono stati annullati”.