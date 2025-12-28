Circa 150 artifici pirotecnici artigianali e detenuti illegalmente sono stati sequestrati nel Nuorese durante un servizio di controllo del territorio congiunto tra Polizia e Carabinieri.

Nel corso delle perquisizioni sono stati anche rinvenuti e sequestrati circa 2.5 kg di marijuana e una pistola scacciacani priva di tappo rosso. Cinque le persone che saranno segnalate all'autorità giudiziaria.

La Polizia ha messo in campo gli agenti del commissariato di Macomer, della squadra mobile e dei cinofili di Abbasanta.