Una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta, poco dopo la mezzanotte, per un incendio divampato all’interno del magazzino di un negozio di informatica in via Verdi.

Le fiamme hanno avvolto una grande quantità di materiale combustibile e le operazioni di estinzione e bonifica da parte dei Vigili del fuoco si sono rivelate lunghe e complesse. Secondo i primi accertamenti, le cause sarebbero di origine elettrica, probabilmente legate a un cortocircuito.