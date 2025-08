Terribile disavventura per Elonora Boi questa mattina a Porto Rico. La giornalista cagliaritana è stata morsa alla gamba da uno squalo mentre si trovava nella spiaggia di Isla Verde col marito Danilo Gallinari e i due figli. Niente di grave, fortunatamente: la donna è stata soccorsa e medicata, poi trasferita in ospedale.

Proprio la 39enne ha rassicurato le migliaia di follower sui social: "Little mermaid from Sardinia 1 Baby tiburón de Puerto Rico 0", ironizza.

"È stato il giorno più brutto della mia vita scrive -, forse aveva ragione mia nonna Nella quando diceva “su mari esti traitori”. Non avrei mai pensato che avrei potuto essere attaccata da uno squalo e per giunta mentre mi trovavo vicino alla riva e in una spiaggia super affollata".

"Fortunatamente - prosegue -, io e il mio bambino stiamo bene, sono stata soccorsa prontamente e l’intervento chirurgico per rimettere a posto la mia povera gamba mangiucchiata è andato bene. Ora devo solo riprendermi dal grandissimo spavento e provare a perdonare il grande amico che mi ha tradito".

Poi scherza ancora: "Per quanto riguarda lo squalo avrà presto notizie dai miei legali. Ringrazio tutti voi per il grande affetto e vi ringrazio per esservi preoccupati per noi con un messaggio o una preghiera. Ringrazio mio marito che nonostante abbia sposato Fantozzi-Boi mi ha dato tutto il suo amore e tanto coraggio, oggi si è pure scampato il concerto di Bad Bunny ma non si deve illudere è solo per poco", conclude.