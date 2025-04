Terribile incidente sulla SS 129: Attilio Loi, 76enne di Bosa, è morto dopo un sinistro che ha coinvolto tre auto, mentre un 29enne di Bolotana è stato trasportato in codice rosso all'ospedale dopo aver riportato gravi traumi in tutto il corpo. Illesa, invece, una terza conducente.

L'urto fatale è avvenuto sulla "Trasversale Sarda", in territorio di Silanus, intorno alle 17. Inutili i tentativi disperati di rianimare l'uomo, estratto dalle lamiere dell'auto. Sul posto la squadra 1A della sede Centrale dei Vigili del fuoco di Nuoro e la 7A del distaccamento dei Vigili del fuoco di Macomer.

Gli uomini del 115 stanno ancora operando per mettere in sicurezza le auto e l'area interessata dall'incidente. Con loro tre ambulanze del 118 per i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi di rito.