Nella mattina del 27 ottobre 2024, a Torpè, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno arrestato una donna di 43 anni in seguito a una segnalazione al 112. L'arresto è avvenuto a causa di minacce aggravate, danneggiamento e il possesso illegale di un'arma da fuoco.

Secondo le informazioni attuali, durante una discussione legata probabilmente a questioni sentimentali, la donna avrebbe puntato una pistola carica contro una 56enne presso la sua abitazione, per poi inseguirla in strada e danneggiare la portiera dell'auto con calci, costringendola alla fuga. Grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, non ci sono stati feriti e è stato possibile sequestrare una pistola semi-automatica Smith & Wesson calibro 40, illegalmente detenuta dal convivente della donna arrestata, che è stato denunciato in libertà. Dopo essere stata inizialmente posta ai domiciliari, la donna è stata liberata e sarà processata direttamente. Il procedimento penale è ancora in corso nella fase delle indagini preliminari, e la responsabilità degli indagati sarà valutata durante il processo successivo, che potrebbe portare a ulteriori sviluppi investigativi a loro favore.