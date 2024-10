Una cerimonia per ricordare Patrizia Incollu e Peppino Fois, l'ex direttrice del carcere nuorese di Badu 'e Carros e l'agente di polizia penitenziaria che nell'ottobre del 2023 persero la vita dopo un terribile incidente sulla statale 389 Nuoro-Lanusei.

Un anno dopo il ricordo dei due agenti rimane vivido e intatto, tanto che l'Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria ha deciso di rendere omaggio al loro ricordo con una commovente commemorazione. Nella cappella dell'istituto penitenziario si è svolta la messa, questa mattina alle 10:30.

Alla memoria dei due caduti è stata dedicata poi una poesia e successivamente la cantautrice Maria Luisa Congiu si è esibita in un brano in lingua sarda, accompagnata dal pianista Pierfranco Meloni, in onore di coloro che hanno coraggiosamente prestato servizio per il nostro Paese.

Infine è stata inaugurata la targa marmorea ed è stata depositata una corona d'alloro al monumento dei Caduti.