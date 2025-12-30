Una pattuglia della Polizia e una dei Carabinieri, entrambe di Macomer, sono state accerchiate da numerose persone la sera di Natale in piazza dei Mille, a Silanus, e sono state bersaglio di petardi e razzi, uno dei quali ha colpito, danneggiandola, l'auto della polizia.

Tutto è successo quando le forze dell'ordine sono intervenute per bloccare l'esplosione di fuochi artificiali che alcune persone stavano accendendo in piazza.

Da un bar è uscito un folto gruppo di persone, alcune travisate, che ha accerchiato con fare minaccioso agenti e militari, e ha lanciato una fitta raffica di petardi e razzi contro di loro.

Nel fine settimana polizia e carabinieri hanno eseguito una serie di controlli in paese, e nel bar di piazza dei Mille hanno trovato e sequestrato materiale esplodente e droga, e denunciato i detentori.

Oggi il questore di Nuoro ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza per 15 giorni al titolare del bar, per motivi di ordine e sicurezza pubblica.