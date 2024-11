I Carabinieri della Stazione di Borore, in collaborazione con i colleghi del Reparto Territoriale di Olbia e con personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Aeromarittima della Polizia di Stato di Olbia, hanno arrestato una 60enne per evasione. La donna, nonostante fosse sottoposta alla misura della detenzione domiciliare a Borore, ha deciso di viaggiare in Egitto per piacere senza autorizzazione legale, abbandonando la sua residenza. Dopo aver effettuato controlli sulle banche dati, i Carabinieri hanno scoperto la sua partenza per l'estero.

Grazie alle indagini svolte, è stato possibile individuare la data del suo ritorno in Italia: dopo essere transitata dall'aeroporto di Fiumicino, la donna è atterrata a Olbia dove è stata immediatamente arrestata dalle forze dell'ordine. Riportata a casa, le sono stati imposti gli arresti domiciliari. Questo intervento congiunto dimostra l'importanza del controllo del territorio da parte delle Forze dell'Ordine e della collaborazione tra di loro.

La Procura della Repubblica di Tempio Pausania ha richiesto e ottenuto la convalida dell'arresto.