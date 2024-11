Intorno 17 i Vigili del fuoco di Bono sono intervenuti per un incidente stradale sulla sp 22, direzione Benetutti.

Per cause da accertare un'auto è uscita fuori strada. Tre i feriti di cui due minorenni, tutti presi in carico dalle ambulanze del 118.

La squadra ha collaborato con i sanitari e ha messo in sicurezza l'auto e l'area del sinistro. Sul posto anche i Carabinieri di Illorai.