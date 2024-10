Le voci di Maria Luisa Congiu e Cecilia Concas, la conduzione di Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu, oltre cento protagonisti delle tradizioni popolari in costume in rappresentanza di tutta la Sardegna e tante, tantissime attrazioni caratterizzano un’edizione di Cortes Apertas a Belvì che si preannuncia davvero speciale.

Il Festival regionale del Folklore

Dopo cinque anni, in occasione di Cortes Apertas, Belvì ripropone uno degli appuntamenti più attesi in Sardegna, il Festival regionale del Folklore che ha visto ballare per 10 edizioni di fila, sul palcoscenico dell’Anfiteatro, oltre cento formazioni provenienti da altrettanti centri dell’isola. Si tratta di una festa ricca e articolata, piena di suoni e colori, ideata e condotta da Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu che domenica 20 ottobre dalle ore 15:00, per onorare l’undicesimo compleanno, vedrà l’alternanza di 8 Gruppi Folk che animeranno lo spettacolo attraverso le danze di Bono, Guasila, Ilbono, Nuoro, Orosei, Porto Torres, San Nicolo’ d’Arcidano e Torpè.

Ospiti dell’evento, oltre a Maria Luisa Congiu e Cecilia Concas, anche Laura Santucciu, il Gruppo Incantos, il Mini folk di Tertenia. Il Comune di Belvì e il sindaco Maurizio Cadau, il Centro Commerciale Naturale e le diverse realtà operative del piccolo centro dell’omonima Barbagia, ancora una volta aprono le porte dell’accoglienza con un programma suggestivo caratterizzato dai giochi di una volta ma anche da esposizioni, mostre, enogastronomia, iniziative culturali e di valorizzazione del territorio, promozione turistica, tradizioni.