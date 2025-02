Assalto nella notte a un bancomat presso la filiale del Banco di Sardegna in Piazza Roma ad Arzana. Intorno alle ore 3:00 del mattino, alcuni malviventi hanno fatto esplodere con l'utilizzo di acetilene un ordigno che ha distrutto lo sportello del bancomat, la cui cassa automatica sembrava in un primo momento essere stata portata via dai malviventi, invece ulteriori accertamenti hanno consentito di verificare che non è stata asportata.

Al momento non si sa se i soldi siano stati danneggiati o meno.

Le forze dell'ordine, inclusi i Carabinieri della Compagnia di Lanusei, e i Vigili del fuoco, sono intervenuti sul posto subito dopo l'esplosione per gestire la situazione. Sono state avviate indagini per identificare e perseguire i responsabili di questo assalto notturno.