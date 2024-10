Annamaria Coccollone è la nuova Presidente dell’OMV di Nuoro, e prende il posto di Daniela Mulas che, "con dedizione e competenza", ha guidato l’organismo ordinistico nei cinque precedenti mandati. "Un momento di passaggio che sottolinea la forza del lavoro di squadra e la continuità nell'impegno per la professione medico veterinaria", si legge nella nota.

La Presidente uscente nel suo discorso di commiato, ha espresso ai colleghi e alle colleghe la sua profonda gratitudine per la fiducia e il sostegno accordatole negli anni.

"È stata un'esperienza straordinaria - ha dichiarato Daniela Mulas - ricca di sfide e soddisfazioni, che mi ha permesso di crescere professionalmente e di contribuire allo sviluppo e alla tutela della nostra professione. Consapevole dell'importanza del mio ruolo e delle responsabilità che comporta sono disponibile a collaborare attivamente con il nuovo Consiglio Direttivo per il passaggio di consegne e per fornire tutto il supporto necessario".

La nuova Presidente, Annamaria Coccollone, dirigente medico veterinario dell’IZS della Sardegna, forte dell'esperienza maturata nel consiglio direttivo uscente, si impegna a proseguire il percorso intrapreso, portando nuove energie e idee innovative.

"Sono onorata di assumere questo importante ruolo e mi impegno a portare avanti con passione e dedizione il lavoro svolto finora", ha dichiarato. "Ringrazio tutti i colleghi e le colleghe per la fiducia e sono certa che, lavorando insieme, riusciremo a raggiungere importanti traguardi per la nostra professione e per il territorio".

Il nuovo Consiglio Direttivo è composto dai seguenti membri:

·Presidente: Annamaria Coccollone

·Vicepresidente: Sergio Dore

·Segretario: Antonio Oggiano

·Tesoriera: Francesca Cossu

·Consigliera: Francesca Mele

·Consigliere: Pierpaolo Pisano

·Consigliere: Paolo Luppu