Il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell’ASL 3 di Nuoro ha lanciato un progetto nell'ambito del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) e del Piano Regionale Prevenzione (PRP), offrendo un corso teorico-pratico per gli Operatori Settore Alimentare (OSA) della Ristorazione Collettiva. Il corso sarà organizzato in due edizioni, una per i Distretti di Macomer e Sorgono il 30/11/2024 e l'altra per i Distretti di Nuoro e Siniscola il 14/12/2024.

Il corso mira a fornire competenze specifiche sugli aspetti nutrizionali e di sicurezza alimentare, fondamentali per chi lavora nel settore della ristorazione. Un punto cruciale è garantire alimenti sicuri per coloro con intolleranze e allergie alimentari, offrendo informazioni dettagliate sui contenuti e le proprietà degli alimenti.

Il programma del corso coprirà vari argomenti, tra cui celiachia, allergie, normativa di settore e requisiti organizzativi per la ristorazione collettiva. Le aziende interessate al settore della Ristorazione Collettiva possono contattare la Dott.ssa Maria Pina Marotto per la prima edizione e la Dott.ssa Geltrude Goddi per la seconda edizione, per ulteriori informazioni.