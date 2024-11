Il Distretto Socio Sanitario di Sorgono, sotto la guida della Dottoressa Paola Raspitzu, ha reso noto che le infermiere ADI e i medici ASCoT, in collaborazione con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Sorgono, hanno organizzato un calendario per la vaccinazione antinfluenzale dei pazienti in ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) privi di Medico di Medicina Generale, residenti nei comuni di Austis, Teti, Ovodda/Tiana e Desulo.

Le date e gli orari predisposti sono i seguenti: Teti il 19 novembre dalle ore 16:30 alle 18:30; Austis il 21 novembre dalle ore 15:00 alle 16:00; Desulo il 22, il 28 e il 29 novembre dalle ore 15:00 alle 19:00 ; Ovodda il 26 novembre dalle ore 16:00 alle 18:30.