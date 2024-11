Si è svolta questa mattina, nei locali dei Servizi tecnici e logistici e patrimonio dell’ASL 3, al quarto piano della Casa di Comunità San Francesco, la consegna ufficiale dei lavori edilizi del Project Financing alla società PSSC (Polo Sanitario Sardegna Centrale).

Un momento storico, perché - da qui a 36 mesi (come stabilito nell’accordo transattivo per il Project Financing) – saranno ristrutturati e completati i presidi ospedalieri San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, il San Camillo di Sorgono e i presidi sanitari dei distretti di Macomer e Siniscola.

A dare un’accelerata alla chiusura definitiva dell’importante pacchetto, che trasformerà radicalmente ospedali e presidi territoriali nuoresi, è stata la comunicazione ufficiale con la quale la Regione Autonoma della Sardegna, nei giorni scorsi, ha finalmente trasmesso l’impegno di spesa assunto in favore dell’ASL 3 di Nuoro per il completamento dell’opera pubblica, per un importo pari a 23.236.062,96 euro.

Con la consegna ufficiale dei lavori, il Direttore Generale dell'ASL, Paolo Cannas, commenta: "Avviamo nuovamente le attività di ammodernamento edilizio, un aspetto cruciale della nostra strategia aziendale, con particolare enfasi sulla sicurezza e sul risparmio energetico".