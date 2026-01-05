Il questore di Nuoro Fortunato Marazzita ha emesso due Daspo urbani nei confronti di due uomini che, la sera di Natale, avevano dato il via all'aggressione a una pattuglia di poliziotti e una di carabinieri a Silanus.

I due, secondo i riscontri della Questura, stavano esplodendo fuochi d'artificio e petardi in piazza dei Mille, e quando le forze dell'ordine erano intervenuti per impedirglielo, si era scatenato un putiferio. Da un bar della piazza erano usciti numerosi uomini che avevano accerchiato agenti e carabinieri con fare minaccioso.

Diversi petardi e razzi erano stati scagliati contro le forze dell'ordine e un razzo aveva colpito, danneggiandola, l'auto della polizia.

Qualche giorno dopo una vasta operazione di polizia aveva fato controlli approfonditi nel paese. Nel bar erano state trovate droga e materiale esplodente e il questore aveva emesso un provvedimento di chiusura del locale per due settimane, per motivi di pubblica sicurezza.

Ora per i due uomini che avevano scatenato la mezza rivolta arriva il daspo urbano: per due anni non potranno accedere e stazionare nei pressi di locali pubblici e aree dove vengono somministrate bevande nell'ambito del Comune di Silanus. La violazione del divieto è punita, nei casi più gravi, con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.