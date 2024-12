Sede rinnovata e nuovi servizi per la clientela, grazie al Progetto “Polis”. Dopo i lavori di ristrutturazione, infatti, ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Ovodda presso il quale, come in altri 72 uffici postali della provincia di Nuoro, è già possibile richiedere direttamente a sportello i primi tre certificati INPS (cedolino della pensione, certificazione unica e modello “OBIS M”), 15 diversi certificati anagrafici resi disponibili da ANPR, oltre che effettuare la prima richiesta e il rinnovo del passaporto elettronico.

Il progetto “Polis”, inoltre, valorizza gli uffici postali con una serie di ulteriori interventi come la funzionale ottimizzazione degli spazi, la nuova configurazione della sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e le postazioni di lavoro ergonomiche per favorire posture corrette.

Nel corso degli interventi è stato inoltre installato, presso la sede del paese barbaricino, anche un ATM Postamat di ultima generazione caratterizzato da migliori performance, da numerose novità in termini di funzionalità e servizi e da sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Il nuovo dispositivo è dotato di monitor digitale ad elevata luminosità, di un software e di un dispensatore di contanti che consentono di velocizzare lo svolgimento delle operazioni in totale autonomia, come nel caso delle interrogazioni su saldo e lista movimenti del proprio conto Bancoposta o delle carte Postepay. Selezionando la voce “Ricariche e pagamenti” è inoltre possibile effettuare ricariche sia del credito telefonico sia di qualsiasi carta prepagata Postepay.

L’ufficio postale di Ovodda è a disposizione dei cittadini con il consueto orario di apertura, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Prosegue dunque in Sardegna l’attuazione del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al loro rilancio.