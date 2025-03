La comunità di Nule rivolgerà domani l'ultimo saluto a Raffaele Masala, il 32enne rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto giovedì 27 febbraio a Olbia.

I funerali si svolgeranno alle 15 presso la parrocchia di Santa Maria Bambina, a Nule. Sarà l'occasione per mostrare alla famiglia, ancora una volta, tutto l'affetto e la vicinanza che la comunità nulese ha fatto sentire in questi giorni di lutto e dolore.

L'amministrazione aveva annullato le sfilate di carri allegorici in occasione del Carnevale: la prima domenica 2 marzo, la seconda sarebbe dovuta essere oggi, martedì 4 marzo.

L'INCIDENTE

Nel pomeriggio del 27 febbraio il 32enne stava percorrendo via Nervi, a Olbia, a bordo della sua Yamaha R1 quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con una Volkswagen Touran condotta da una donna. L'impatto è stato violento e le sue condizioni sono apparse subito critiche.

Il personale del 118, intervenuto rapidamente con un'ambulanza, ha tentato inutilmente di rianimarlo praticandogli il massaggio cardiaco per oltre 20 minuti, ma per lui non c'è stato nulla da fare.