Cento uova di Pasqua sono state donate ieri pomeriggio alla Pediatria dell’ospedale San Francesco, portando gioia e speranza a tanti piccoli pazienti.

Moltissime di queste uova erano accompagnato da un biglietto contenente un messaggio scritto da chi lo ha donato.

“Io non ti conosco, mi chiamo Alice e ho 10 anni – è scritto in uno dei messaggi –. Spero ti piaccia l’uovo. Buona Pasqua! Mangia il cioccolato, fidati ti renderà felice: ci sono passata!”.

A organizzare la bella sorpresa, dopo la tappa dei giorni scorsi al Microcitemico di Cagliari, è stato Salvatore Monni, meglio noto come il Batman del volontariato. Monni ha consegnato il carico di uova in presenza del Direttore medico del Presidio ospedaliero, Grazia Cattina, del Direttore della Pediatria, Antonio Cualbu, e del Direttore del Dipartimento Cure Mediche, Mauro Pisano.

Dolcezza e solidarietà che hanno colpito il Direttore della Pediatria, Antonio Cualbu, "grato per la donazione e per il messaggio di speranza e solidarietà che porta con sé".

“L’idea dei pensieri scritti dai donatori – commenta Grazia Cattina, Direttore del San Francesco – è bella e commovente. E per questo voglio esprimere un ringraziamento particolare ai donatori. Le uova sono state distribuite – e altre lo saranno nei prossimi giorni - ai bambini presenti anche in altri reparti o che si presenteranno in Pronto Soccorso”.