Un caso di positività al virus Sars Cov-2 è stato registrato nella Scuola dell'infanzia di Sant'Onofrio. In base alle disposizioni ministeriali, da domani è stata disposta in via precauzionale la sospensione delle attività relative alla sola sezione didattica direttamente interessata.

Nel frattempo, come da protocollo, spiegano dal Comune, verranno attivati tutti i controlli e i locali saranno adeguatamente sanificati per garantire il riavvio dell’attività, che avverrà solo in condizioni di assoluta sicurezza.