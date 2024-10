Ugo Cappellacci, candidato governatore del centrodestra per le regionali del 16 febbraio e presidente della Regione Sardegna, apre il suo tour elettorale a Nuoro davanti un'affollatissima platea che si è data appuntamento nella sala conferenze dell'Euro Hotel. Il capogruppo di Forza Italia Sardegna, Pietro Pittalis, ha aperto i lavori presentando i candidati della Provincia di Nuoro.



Scendono in campo il consigliere regionale uscente Lina Lunesu, il sindaco di Fonni Stefano Coinu, Gian Nicola Taras, giovane di Orgosolo, il consigliere comunale di Siniscola Graziella Pau e il medico di Macomer Antonello Sechi.



Il capogruppo Pittalis conferma la notizia riguardante la sua candidatura e il suo impegno a fianco del presidente Cappellacci.



Nel suo discorso introduttivo, Pittalis ha voluto fare il punto della situazione rispetto a quanto è stato costruito in cinque anni di lavoro dalla giunta regionale in carica.



La platea ha manifestato un aperto consenso quando il capogruppo di Forza Italia Sardegna ha sottolineato come la politica non debba essere materia di intromissione in ambienti istituzionali che riguardino la cultura e l'istruzione nella nostra Isola. "Il Rettore dell'Università di Sassari - ha detto Pittalis - non può trascinare il prestigio dell'Università nella palude della politica"



"È necessario smascherare la menzogna - continua Pittalis -. Gli 80 mila posti persi in questa legislatura da cosa dipendono? Non di certo dalle politiche attuate dal presidente Cappellacci, ma a causa delle scelte vincolistiche della scorsa legislatura, ovvero il prodotto del duo Pigliaru Soru"



Pittalis ha poi parlato della crisi di natura epocale che sta affliggendo la Sardegna indicando quali azioni sono state attuate dal presidente uscente.



"Cappellacci ha portato il marchio Sardegna in Europa, ha condotto la lotta contro palazzo Chigi per cercare di recuperare il maltolto".



Il capogruppo nuorese ha annunciato, inoltre, "l'inseriremo imminente in finanziaria, prima che si chiuda il mandato, della stabilizzazione di tutti i precari dell'Ente Foreste".



In chiusura del suo intervento, Pittalis ha bollato come "farsa" l'azione messa in piedi dal Partito Democratico in occasione delle primarie: "Il centrosinistra è riuscito ad estorcere denaro per le consultazioni non mantenendo però la parola data nemmeno con il suo più fedele elettorato, figuriamoci con il popolo sardo".



Sono intervenuti, tra gli altri, i parlamentari Salvatore Cicu, Emilio Floris e Settimo Nizzi.