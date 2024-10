La Corte d'Assise di Appello di Sassari presieduta dalla giudice Maria Teresa Lupinu, ha dato l'incarico al perito, il neuropsichiatra Paolo Milia, di valutare la capacità di intendere e di volere al momento del fatto di Ettore Sini, il 51nne agente penitenziario di Ozieri condannato all'ergastolo nel gennaio 2020 dal tribunale di Nuoro per l'omicidio della ex Romina Meloni e per il tentato omicidio del nuovo compagno della donna, Gabriele Fois.

L'episodio è avvenuto in un appartamento di Nuoro il 31 marzo del 2019. La richiesta della perizia era stata avanzata dai difensori dell'imputato, Lorenzo Soro e Pasquale Ramazzotti, che puntano ad una attenuazione della pena, che prevede carcere a vita anche per le aggravanti della premeditazione e dei motivi abbietti. Il neuropsichiatra ha chiesto 60 giorni per chiudere il suo lavoro peritale, che inizierà il 19 marzo.

La prossima udienza è stata fissata per il 28 maggio. Sini oggi non ha presenziato in aula. Presenti invece, insieme ai difensori, gli avvocati di parte civile: Mario Silvestro Pittalis per Gabriele Fois, Bruno Conti e Orlando Ugone per i familiari di Romina Meloni.