Tre giovani di Orani questa notte nelle vie del centro di Nuoro non si sono fermati all'alt della Polizia che immediatamente li ha inseguiti a sirene spiegate.

Tutto è successo in pochi istanti: l’autista dell’Alfa in via Campania ha perso il controllo del mezzo che dopo aver sbattuto con la parte anteriore su un albero ha girato su se stesso.

La 147 ha poi centrato violentemente un muro, si è capottata per poi finire la sua folle corsa in mezzo alla strada.

I ragazzi sono stati trasportati immediatamente all’ospedale San Francesco, ma per uno di loro non c’è stato nulla da fare. Un giovane di Orani, Roberto Coi di 24 anni, è morto poco dopo il ricovero.

Gli altri due ragazzi, Salvatore Morittu di 20 anni e Giuseppe Dessolis di 18, non sono in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di ieri notte. I tre ragazzi a bordo dell’Alfa 147 non si sono fermati al posto di blocco degli agenti della Polizia e da li è scattato l’inseguimento.

Subito dopo l’incidente è immediatamente sopraggiunto il personale medico del 118 e i tre giovani sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.

Uno di loro è arrivato al San Francesco in gravissime condizioni. I medici hanno tentato di rianimarlo in ogni modo, ma per lui non c’è stato nulla da fare. L’autista è uscito illeso dall’incidente, mentre l’altro passeggero ha riportato un trauma cranico e la frattura del femore.

