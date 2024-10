Il Coro Ortobene ha scelto il suo nuovo direttore, l’assemblea dei soci si è espressa a favore del Maestro Tonino Carai, in un ventaglio di una decina di proposte. Nato a Nuoro nel 1973 ha avuto una carriera professionale molto intensa. E' stato coordinatore e commissario stabile del concorso lirico internazionale Andrea Chenier a Foggia, membro di giuria in diversi concorsi lirici internazionali, Umberto giordano - Foggia, Jole de Maria - Tivoli, Pellizzari - Sissa.

Ha svolto anche i ruoli di agente teatrale e manager, avendo rappresentato artisti nazionali ed internazionali quali i Swingle Singers (il primo gruppo vocale al mondo), organizzando per loro concerti al Teatro alla Scala, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Petruzzelli di Bari, Teatro Ebbe Stignani di Imola, Teatro la Pergola di Firenze e molti altri. Ha affiancato anche artisti come Sofya Gulyak, nota pianista internazionale, sempre in prestigiosi teatri e fondazioni lirico sinfoniche.

Ha partecipato alle incisioni discografiche per le etichette Decca, Philps, Deutsche e Grammophon. Dal 2006 AL 2009 ha organizzato corsi di alto perfezionamento tecnico vocale con i docenti Ernesto Palacio, presso Castello Canevaro a Zoagli (Liguria), Amici del Loggione del Teatro alla Scala (Milano) e Luca Canonici Auditorium di Montevarchi.

Dal 1998 al 2017 ha lavorato nel Coro Sinfonico Giuseppe Verdi di Milano con la sua orchestra sinfonica (o altre orchestre sinfoniche), Fondazione La Verdi di Milano, sotto la direzione del grande maestro Romano Gandolfi. Ha fatto concerti sotto la direzione di illustri maestri quali Riccardo Chailly, Claudio Abbado, Ennio Morricone, Helmut Rilling, Adam Fisher, Nevil Marriner, Aldo Ceccato, E. Blomsted, Oleg Caetani, e tanti altri di livello internazionale. Il programma era di interesse Sinfonico Corale. Il repertorio: Requiem di Verdi, Mozart, Brahms, Faure; Sinfonia IX di Beethoven; Sinfonie II e VIII di Mahler; Alexander Nevskij e Ivan il Terribile di Prokofiev; Edipus Rex Sinfonia dei Salmi Les Noces di Strawinskij.

Carai si è diplomato in composizione presso il conservatorio di Milano. Cda del Coro Ortobene "augura buon lavoro al Coro ed al Direttore, Maestro Tonino Carai in una comune felice e produttiva collaborazione, confidando in un percorso artistico in linea con la storia della formazione corale".

Foto Coro Ortobene di Mariano Cuccuru