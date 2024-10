Grave incidente stradale alle porte di Nuoro. Intorno alle 16,30 una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta a seguito di un sinistro verificatosi sulla SS 389 al Km 2 in prossimità del distributore carburanti.



Per cause in corso di accertamento, due auto, una Peugeot e una Golf si sono scontrate frontalmente coinvolgendo nella carambola altre due autovetture che percorrevano la statale.



Gravi le conseguenze riportate dalla conducente di una delle due autovetture coinvolte nel frontale, Franca Mattu, 47enne di Fonni. Dopo la prima assistenza dei sanitari del 118 intervenuti sul posto, la donna è stata trasferita in codice rosso all’ospedale di Nuoro, dove dopo qualche frangente ne è stato constatato il decesso.



Trasferite anche le altre tre persone coinvolte che hanno riportato traumi dell’incidente. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri e dalla Polizia stradale di Nuoro.