Il Presidente della Provincia di Nuoro Roberto Deriu ha consegnato la fascia blu, simbolo della Provincia, al Liceo delle scienze umane e musicale S.Satta di Nuoro quale garanzia dell’impegno totale dell’ente nella battaglia per ottenere la seconda sezione della classe prima dell’indirizzo Musicale.

“Siamo indignati – ha dichiarato il Presidente Deriu - per la slealtà dell’Ufficio Scolastico Regionale: dopo le rassicurazioni dei giorni scorsi, ieri, proditoriamente, alle 19:00, all'inizio del fine settimana, nel tentativo di far passare la notizia sotto silenzio, la comunicazione del fatto che il Liceo Musicale di Nuoro non avrebbe avuto una seconda sezione della prima classe, nonostante il numero degli iscritti lo consentano e addirittura lo impongano. Siamo delusi da un comportamento così scorretto e non lasceremo soli studenti, genitori ed i lavoratori della scuola.

Così come abbiamo deciso nell'incontro coi sindaci e le organizzazioni sindacali della Provincia, la nostra richiesta diventa una pretesa: pretendiamo che il Governo intervenga immediatamente perché il diritto allo studio sia tale anche nella nostra provincia. Nei prossimi giorni insieme ai sindaci, alle organizzazioni sindacali e a tutte le rappresentanze del territorio ci riuniremo ancora per definire le azioni da portare avanti in una battaglia che è di tutti, non di questa o di quella scuola, non di questo o quel Comune.