Partirà a breve il nuovo progetto, proposto dall’ Assessore al Lavoro e alle Politiche Sociali della Provincia di Nuoro, Giuseppe Dessena, ed approvato nei giorni scorsi dall’ Ordine degli Psicologi della Sardegna, che permetterà agli psicologi della provincia di Nuoro, attraverso la definizione di un Protocollo d’Intesa stipulato tra la Provincia e l’Ordine, di prestare volontariamente la loro professionalità nel servizio di supporto psicologico per i disoccupati. “Con questo progetto, che sarà presto formalizzato attraverso un Protocollo d’Intesa tra la Provincia e l’Ordine degli Psicologi, si vuole intervenire su un altro lato oscuro causato dalla crisi, lo scoramento individuale e collettivo, gli stati d’ansia, la paura del futuro e del presente.

"Credo che questo servizio sperimentale, unico in Sardegna, che da qui a breve decollerà – ha sottolineato l’assessore Dessena - sarà la conferma di quanto un Ente locale, prossimo e sensibile al bisogno, possa concretamente fare in sinergia con gli altri attori sociali, istituzionali, professionali. Questa è l’ennesima riprova di una Provincia che ha ben presente il sentimento della solidarietà – ha dichiarato Dessena -. Ringrazio per questo l’Ordine degli Psicologi della Sardegna per aver accolto la mia proposta e tutti i professionisti che hanno già dato la loro disponibilità ad erogare il servizio gratuitamente. Spero – ha concluso Dessena - che altri professionisti manifestino presto la volontà di far parte di questa rete, che, attraverso un dispiegamento di risorse umane, di competenze e della continua ricerca di sinergie tra le Istituzioni può realmente contribuire a lenire gli effetti devastanti causati dalla crisi”.

La metodologia del progetto, in via sperimentale per la durata di un anno, consiste nell’attivazione di colloqui individuali negli stessi studi degli psicologi che, con frequenza settimanale, daranno la loro disponibilità a donare il proprio tempo (1/2 ore) per aiutare a migliorare le condizioni psicofisiche delle persone in difficoltà e, indirettamente, delle loro famiglie.