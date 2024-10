C'è un sospetto caso di malaria nel Nuorese. Si tratta di un uomo di 30 anni, ricoverato all'ospedale San Francesco con i sintomi della malattia che, però - e questo sarebbe l'aspetto più preoccupante - non è stata contratta in un viaggio all'estero.

Il giovane, infatti, non è mai uscito dall'isola. Si tratta quindi di un caso autoctono molto raro: sono tanti anni che in Sardegna che non se ne verifica uno.

A scatenare la malattia è stata verosimilmente la puntura di una zanzara: "Si tratta di un caso sospetto - afferma Pietro Mesina, direttore sanitario della Asl 3 ed ex primario del reparto Malattie infettive del San Francesco - che sarà confermato eventualmente dall'Istituto Superiore di Sanità dove sono in corso le analisi. Tuttavia - continua Mesina - non bisogna creare allarmismi. La malaria oggi non spaventa come un tempo: le terapie sono efficaci in breve tempo. Bisogna approfondire però le cause. perché se si dovesse trattare di zanzare proveniente dall'Africa per esempio si dovranno prendere gli adeguati provvedimenti".