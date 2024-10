L'amministrazione provinciale di Nuoro ieri ha sospeso i servizi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici - per il 90% scuole secondarie superiori - affidati a alla società in house di Nugoro Spa, in comproprietà con la Provincia Ogliastra.

Così la stessa società ha messo in ferie forzate i propri dipendenti che operano nelle scuole del nuorese e non quelli della provincia dell'Ogliastra che invece non sospenderà il servizio. C'è fibrillazione in provincia, dove senza manutenzione ordinaria molte scuole rischiano di chiudere. La stessa comunicazione da parte dell'ente potrebbe arrivare a breve alla società Coffely a cui è affidato il servizio di riscaldamento delle scuole. La sospensione dei servizi era stata preannunciata ai primi di ottobre dal presidente Costantino Tidu, che aveva portato a conoscenza dell'opinione pubblica il mancato trasferimento di 5 milioni di euro da parte della Regione. "Un taglio - aveva detto il presidente - che mette a rischio sin dai primi di novembre i servizi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole, il riscaldamento, l'energia elettrica, il telefono, l'acqua, e ancora quelli di trasporto ed assistenza degli alunni disabili". E' probabile, ma non ancora confermato, un incontro tra le parti oggi in Provincia.