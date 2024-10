Ieri gli Agenti della Squadra Mobile e della Sezione Volanti di Nuoro, durante i servizi di prevenzione e controllo del territorio, intensificati dal Questore per prevenire i furti in abitazione, hanno denunciato un minore e una donna di 27 anni, per possesso di chiavi false e grimaldelli e ricettazione.

I due, di origini slave, mentre uscivano con fare sospetto da una palazzina di via Gramsci, hanno destato l’attenzione di un cittadino che prontamente ha segnalato il fatto al 113. Il ragazzo e la donna sono stati fermati da un equipaggio della Squadra Mobile e della Sezione Volanti e sottoposti a perquisizione. Sono stati trovati in possesso di strumenti atti allo scasso: cacciaviti e chiave inglese, inoltre sono stati sequestrati diversi monili e denaro, di incerta e dubbia provenienza, che la donna nascondeva tra i vestiti.

Da ulteriori accertamenti, a carico della 27enne risultano innumerevoli precedenti di polizia e pregiudizi penali per i reati di furto in abitazione e rapina. Il Questore nei confronti di quest’ultima ha emesso la misura di prevenzione del “foglio di via” con l’obbligo di lasciare immediatamente il territorio del Comune di Nuoro con il divieto di ritorno per tre anni. Il minore su disposizioni della Procura dei Minori di Sassari è stato affidato a una comunità. Tutto il materiale ritrovato è stato sequestrato e sottoposto ai rilievi della Polizia Scientifica.