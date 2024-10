Sono rientrati nella loro abitazione di via Istiritta e hanno sorpreso un uomo mentre metteva a soqquadro l’appartamento.

Alla vista dei proprietari, il ladro si è fatto largo e ha tentato la fuga inseguito dalla coppia che nel frattempo è riuscita ad allertare la Polizia.

Gli agenti, grazie alla descrizione fatta dalle vittime, hanno individuato e bloccato nelle vie limitrofe S.P., siniscolese, cinquantenne, residente nel capoluogo, con precedenti specifici.

Indosso all’uomo, come ha spiegato la polizia, sono stati rinvenuti anelli, orecchini, bracciali e collane.

Il 50enne è stato arrestato e condotto presso il proprio domicilio. L’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la traduzione in carcere.

Le indagini della polizia proseguono per verificare se l’uomo è coinvolto in altri furti commessi recentemente in altre abitazioni.