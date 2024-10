Stamattina è stata pubblicata la classifica di gradimento dei sindaci dei capoluoghi di provincia stilata nell'edizione 2021 di Governance Poll, pubblicata dal Sole24Ore. Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu si è classificato al sesto posto, con un indice di gradimento del 59,5%, guadagnando tre posizioni rispetto al 2020 nonostante un calo del 7,5%.

"È un grande onore per me stare nella top 10 nazionale al sesto posto - afferma il sindaco Soddu -. Questo dimostra come la comunità nuorese stia apprezzando l’impegno e la dedizione quotidianamente messi in campo, dalla nostra amministrazione, per la nostra città. Un risultato ancora più soddisfacente che arriva dopo la vittoria alle elezioni amministrative dello scorso novembre. Sul tavolo avevamo messo tante priorità, dalla grande sfida per la crescita della città, alla battaglia contro il Covid-19, che ha visto proprio il nostro capoluogo in prima linea sul fronte dell’emergenza".

"Ringrazio i cittadini che hanno espresso questo consenso - prosegue -, è il frutto di un grandissimo lavoro di squadra iniziato nel 2015 e che sta continuando nel secondo mandato. Significa che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta, continueremo ad impegnarci con passione e umiltà per cambiare in meglio la nostra città. Lavoreremo per una città sempre più contemporanea, sostenibile, efficiente e innovativa, una città in grado di garantire un’elevata qualità di vita ai cittadini. Una Nuoro moderna - conclude -, punto di riferimento per tutto il nostro territorio".