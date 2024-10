Incidente, questa mattina intorno alle 13:20, alle porte di Nuoro: per cause da accertare una donna alla guida di una Panda ha perso il controllo dell’auto ribaltandosi in prossimità del cavalcavia che conduce alla 131 Dcn.

La squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro intervenuta sul posto ha provveduto a mettere in sicurezza l’auto e ha provveduto ad estrarre la conducente rimasta incastrata nell’abitacolo per poi affidarla alle cure del personale sanitario del 118 che l’ha successivamente trasferita all’Ospedale San Francesco di Nuoro.