San Valentino è la festa degli innamorati. L’amore muove e trasferisce il piacere del vivere. L’amore è sentimento di condivisione.

La ricorrenza prende il nome dal santo e martire cristiano nato a Terni e istituita nel 496 da Papa Gelasio I°.

L’atto del donare attraverso lo scambio, risale probabilmente all’alto medio evo, e potrebbe essere ricondotto al circolo di Geoffrey Chaucer in cui prese forma la tradizione dell’amor cortese.

Anche Nuoro si prepara a festeggiare San Valentino, grazie diverse iniziative organizzate da Rosas 1945 e Casa Rosas, che nei rispettivi punti di accoglienza di Via Lamarmora stimoleranno occasioni di incontro per tutti gli innamorati nei giorni giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 febbraio.

Pensieri d’amore tra musica e divertimento.

Oltre al coinvolgente Happy Hour musicale, sarà allestito un albero scultura realizzato dall’artista Salvatore Pau che verrà ricoperto di cuori rossi sui quali saranno appuntate frasi, poesie e promesse dei tanti innamorati che vorranno lasciare una traccia del proprio “sentire”.

Fabio Rosas, imprenditore e gran cerimoniere dell’iniziativa, intende offrire un’occasione unica per tanti che guardano alla concretezza delle idee in un momento non facile ma utile per rivitalizzare il centro di Nuoro.