Arrivano le prime grane per il neodirettore generale della Asl di Nuoro Paolo Cannas: il responsabile della campagna vaccinale anti Covid sul territorio, Antonello Podda, si è dimesso con una lettera ufficiale giunta agli uffici della Asl di via Demurtas.

I motivi sarebbero da ricercare nelle tensioni con la dirigenza per questioni di approvvigionamento dei vaccini che non sarebbero in quantità sufficiente per gestire la richiesta. Ragioni che però non sono stati confermati dal dg Cannas: "Non so perché il dottor Podda abbia dato le dimissioni e non essendo un mio dipendente non posso farci nulla - ha detto all'ANSA il manager -. Posso solo dire che gli approvvigionamenti saranno gestiti in maniera efficiente con il personale qualificato".