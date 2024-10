“Nuoro è senz’acqua da tre giorni. Questa è una situazione inaccettabile. Non è possibile che nel 2020 una città rimanga senz’acqua per un periodo così lungo. Questa mattina ho presentato all’assessore regionale dei lavori pubblici un’interrogazione urgente sull’ennesima rottura della condotta di Jann’e Ferru”.

Lo ha affermato Pierluigi Saiu, consigliere regionale della Lega e presidente della commissione Autonomia e Riforme, (nella foto). “Quello che è successo non è degno di un paese civile. Ci sono le persone in fila davanti alle autobotti con i bidoni. La mancanza d’acqua genera danni enormi alle attività produttive già colpite dalla crisi economica causata dal Covid. Comporta enormi disagi alle famiglie e soprattutto pericoli per i più anziani. È intollerabile. I comunicati stampa - ha proseguito Saiu - con cui Abbanoa informa che il servizio verrà interrotto sono irritanti. Un copia incolla in cui si parla della solita rottura, alla solita condotta e si annuncia il solito intervento tempestivo. Intanto Nuoro rimane senz’acqua. Sotto Ferragosto per giunta. Nei giorni più caldi dell’anno. In una città che ha già molti problemi e che deve subire anche questo. Nella scorsa legislatura, in Consiglio regionale, fu presentata la richiesta di istituzione di una commissione d’inchiesta su Abbanoa. Bisogna istituirla - ha sottolineato - perché chi ha sbagliato deve pagare. I responsabili di questo disastro devono pagare. Chi ha permesso che si arrivasse a questo deve pagare. Non si può essere morbidi, né moderati. Qui si parla dell’interruzione di un servizio essenziale e chi lo ha causato deve risponderne. Chiunque sia. La Lega, in questa legislatura, ha già presentato un’interrogazione su Abbanoa. I vertici della società sono stati cambiati e ci aspettiamo che la nuova governance sappia intervenire in maniera efficace per risolvere una situazione che non siamo più disposti a tollerare”, ha concluso Saiu.