Si è svolto ieri, giovedì 4 maggio, presso il Teatro Eliseo di Nuoro, il seminario dal titolo “La sicurezza antincendio nella città di Nuoro” organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, che è da sempre promotore sulla divulgazione della sicurezza antincendio nel territorio provinciale, con il patrocinio del Comune di Nuoro e la partecipazione dell’Ordine Provinciale degli Ingegneri, l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati e l’Ordine dei Periti Industriali e Periti Laureati di Nuoro e Ogliastra.

Ad aprire i lavori sono stati l’Ing. Fabio Sassu, dirigente dell’ufficio per il soccorso pubblico, la CMR, il servizio AIB e la PST che ha portato i saluti del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Sardegna, Ing. Natalia Restuccia, il prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, e il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, che hanno rivolto il loro saluto di benvenuto alle più di 400 persone presenti in platea tra autorità civili e militari e professionisti del settore sia privati che delle pubbliche amministrazioni.

Il seminario, moderato dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro Antonio Giordano, ha avuto come oggetto le principali novità introdotte con i Decreti Ministeriali dell'1, 2 e 3 settembre 2021, che compongono un quadro completo relativo alle professionalità e alle incombenze afferenti alla gestione e la formazione nei luoghi di lavoro. I tre decreti, emanati dal Ministero dell’Interno nel corso del 2021, hanno abrogato il DM 10 marzo 1998 che per più di vent’anni ha normato le misure generali antincendio delle attività lavorative e la relativa valutazione dei rischi.

Oltre a nuovi tre decreti si è dato spazio anche all’illustrazione dell’evoluzione della Normativa delle attività di pubblico spettacolo, sugli edifici storici e i musei alla luce del Nuovo Codice.

Tra i Relatori erano presenti i massimi esponenti sulla Prevenzione Incendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come l’Ing. Eros Mannino, Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del CNVVF e l’Ing. Michele Mazzaro, Dirigente dell’Ufficio di Coordinamento della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del CNVVF oltre all’Ing. Roberta Lala della Direzione Regionale Puglia, l’Ing. Michele Rosati Vicecomandante del Comando di Bari e l’Ing. Manolo Mureddu Vice Comandante Vicario del Comando di Nuoro.

Durante l’incontro sono stati consegnati degli attestati di riconoscimento a due professionisti privati, per il loro lavoro svolto per più di 40 anni di carriera che li ha visti protagonisti su tutto il territorio provinciale nel campo della prevenzione incendi.

Un riconoscimento è stato inoltre consegnato all’ Ing. Antonio Angotzi dei Vigili del Fuoco di Nuoro, oggi in pensione, che per tutta la carriera, anch’essa di oltre 40 anni, si è sempre contraddistinto per la divulgazione sulla sicurezza in materia di prevenzione incendi svolgendo con dedizione le attività di vigilanza e controllo della Normativa.

Grande la soddisfazione manifestata da parte di tutti i partecipanti per l’esperienza formativa di alto livello vissuta, grazie al grande impegno del Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro che con la collaborazione degli ordini professionali sono riusciti ad organizzare una giornata di formazione per tanti professionisti del territorio che hanno avuto così la possibilità di confrontarsi con i massimi esponenti del settore.