“Non ci sono sviluppi ufficiali, ma l'eccidio dei sei cuccioli e della loro mamma avvenuto nei pressi della discarica in località Su Berrinau a Nuoro potrebbe avere una pista. Infatti, le modalità con le quali i cuccioli sono stati ammazzati (a colpi di padella sul muso e sulla testa) e lo sgozzamento della cagnolina potrebbe nascondere qualcosa di diverso dalla azione criminale di qualche delinquente ma un vero e proprio rito di sacrificio esoterico di qualche setta o gruppo presente nella zona”. Lo denuncia l'Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa) che offre una taglia di 10mila euro per scoprire e far condannare gli autori del reato.

"Lo sgozzamento di cani è una pratica nota in alcune sette sataniche – spiega l'associazione animalista - un sacrificio che potrebbe essere stato chiesto quale gesto di affiliazione di un nuovo adepto, mentre la morte violenta dei cuccioli sarebbe la prova di coraggio chiesta al nuovo o ai nuovi adepti e purtroppo abbiamo precedenti non troppo lontani a di gruppi operanti nella zona di Macomer”.

“Nell’Isola - scrive in una nota l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente Aidaa - sono stati accertati almeno 10 gruppi esoterici. Gli operatori sedicenti maghi e santoni sono invece oltre 200 (100 a Cagliari, 20 a Oristano, 20 a Nuoro e 60 a Sassari) nella cerchia dei quali sono state trascinate circa 15.000 persone per un volume d’affari di 7 milioni di euro circa. L’età media dei cittadini coinvolti è di 45 anni, il 60% sono uomini, un dato questo ufficiale emerso nel rapporto 2011 dell'osservatorio antiplagio e parte di questi gruppi pratica anche il sacrificio di animali”. “Per questo motivo- conclude Aidaa- invitiamo chi sa a parlare e portiamo la taglia a 10.000 euro per scoprire e far condannare questi criminali assassini".