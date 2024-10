Il Presidente della Provincia di Nuoro, Roberto Deriu, ha convocato per domani pomeriggio alle 16:00, nei locali della Provincia in Piazza Italia, un incontro urgente con tutti i Sindaci del territorio per esaminare la situazione del sistema scolastico territoriale ed, in particolare, per rendere conto della riunione che si terrà domani mattina in Prefettura nel corso della quale si discuterà delle problematiche dell'intera rete scolastica nel territorio.

"La Provincia di Nuoro è impegnata in prima fila per garantire in tutti i territori i punti di erogazione necessari ed affermare il diritto allo studio, ancora una volta messo in discussione dai tagli e dalle discriminazioni che si contrappongono ad un'offerta formativa di qualità - ha dichiarato l'assessore provinciale all'Istruzione Costantino Tidu - a discapito del rispetto delle motivazioni e dell'orientamento degli studenti ai quali viene negata la possibilità di scegliere sulla base delle proprie attitudini. La Provincia a tal proposito - ha ribadito l'assessore Tidu - interverrà con tutti i mezzi a sua disposizione affinché si eviti il trasferimento di alcune scuole e la soppressione delle classi che provocherebbero enormi disagi agli studenti ed alle loro famiglie".