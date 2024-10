Scritte intimidatorie sono apparse questa mattina nella zona di Farcana nel monte Ortobene, contro il sindaco di Nuoro Andrea Soddu. "Soddu codardo ti aspetta il bando" c'è scritto nella prima frase lasciata con vernice rossa su un muro e subito dopo: "Per una poltrona in Europa ti sei venduto la nostra salute, grazie sindaco Soddu".

Quest'ultimo messaggio si riferisce alla possibilità che il primo cittadino di Nuoro, che nel 2019 si era candidato al Parlamento europeo da indipendente nelle liste del Pd, entri nell'istituzione Ue, se si libererà il posto attualmente occupato da Caterina Chinnici, candidata alla presidenza della Regione Sicilia nelle elezioni del 25 settembre. Il riferimento alla salute è incerto, ma potrebbe essere legato alla situazione dell'ospedale di Nuoro che ha ridimensionato e chiuso alcuni reparti e per la quale 117 medici del nosocomio hanno presentato un esposto in Procura.

Intanto l’Anci Sardegna, con il presidente Emiliano Deiana, ha espresso solidarietà e vicinanza al sindaco Soddu. “A pochi giorni dai fatti di Monserrato ancora una volta un amministratore locale è fatto oggetto, in Sardegna, di una “pratica” così pesante tesa a condizionarne la vita quotidiana e amministrativa e a minarne la serenità – La pratica della delegittimazione pubblica usa le bacheche virtuali e quelle materiali per attaccare chi, da sempre, è in prima linea a difendere la propria comunità anche su materie che non sono di competenza diretta dell’amministrazione e dei comuni. Auspichiamo che le forze dell’ordine individuino presto gli autori delle scritte minatorie ai danni del Sindaco di Nuoro; nel frattempo la comunità degli amministratori sardi si stringe intorno ad Andrea e alla sua famiglia” ha aggiunto Deiana.