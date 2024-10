Prosegue l’attività del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro nella lotta alle frodi al bilancio europeo, nazionale e regionale, perpetrate nel territorio barbaricino. La complessa attività di indagine diretta dalla Procura Europea ed eseguita dai finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Nuoro, ha portato alla luce un sistema fraudolento posto in essere nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale – PSR Sardegna 2014/2020 - da 15 soggetti titolari di aziende agricole i quali, attraverso una fitta rete di reciproci e falsi supporti documentali (fatture fiscali per operazioni inesistenti), avvaloravano il sostenimento di costi che in realtà erano fittizi, riuscendo così ad ottenere un contributo in misura maggiore rispetto a quello spettante, per un ammontare di oltre 2.017.000 euro.

I soggetti sono stati segnalati alla Procura Europea con sede in Lussemburgo – EPPO (European Public Prosecutor’s Office), novità di assoluto rilievo nel panorama della giustizia penale e tappa particolarmente significativa nei processi di rafforzamento della cooperazione giudiziaria a livello europeo. Al termine delle indagini, il Tribunale di Nuoro su proposta della Procura Europea ha autorizzato l’esecuzione di misure cautelari patrimoniali nei confronti dei soggetti segnalati per un valore di oltre 2.131.000 euro, comprendenti, altresì, la somma di 118.000 euro percepita quale “compenso” da un professionista del settore agrario che ha ideato il sistema fraudolento e messo in relazione i vari soggetti.

L’azione delle Fiamme Gialle nuoresi rientra in un piano a più ampio raggio del locale Comando Provinciale a contrasto, delle più gravi e diffuse forme di frodi ai bilanci comunitari e nazionali che producono effettivi negativi e distorsivi dell’economia del territorio. I provvedimenti sono stati emessi nell’ambito della fase delle indagini preliminari, allo stato delle attuali acquisizioni probatorie e, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di non colpevolezza.